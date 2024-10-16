Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, 6 Şubat 2023'teki tarihi 7.7 ve 7.6 depremleriyle aynı fay hattında, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti.

AFAD:CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:

Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

SAĞLIK BAKANLIĞI: CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

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BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Malatya merkez Battalgazi ilçesi Sıtmapınarı Zapcıoğlu caddesi içinde ses geldiği için bir bina güvenlik çemberine alındı

Fotoğraf: Burhan Karaduman

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA TEYAKKUZ HALİNDE

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Malatya’nın Kale ilçesinde bu sabah saat 10.46’da meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Bakan Kurum, “Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ AÇIKLADI: BUGÜN OKUL YOK

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Süratle saha çalışmalarına başlandı. Olumsuz bir tespit bulunmadı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın panik olmaması yönünde gerekli uyarılar yapılıyor. Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ VALİSİ AÇIKLADI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 'Şu ana kadar herhangi bir ihbar yok. Bir binadan korkup atlayanlar var. Onlarla ilgili müdahaleler sürüyor. Can kaybı söz konusu değil. Büyük bir panik havası olmasa da vatandaşlarımız binaları terk etti. Can kaybı yok bu en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sahada. Yıkımla ilgili herhangi bir durum yok.' açıklamasında bulundu.

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TUNCELİ VALİSİ: KENTTE OLUMSUZ DURUM YOK

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIYLA İLGİLİ BİR İHBAR GELMEDİ

Malatya Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası son durum hakkında bilgi verirken, 'Arkadaşlar sahadalar. Bir panik var, gelen herhangi bir olumsuz haber yok. Şu anda araştırıyoruz. Bir ihbar yok. Can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar gelmedi. Arkadaşlarımız da sahadalar. Ben kriz merkezine geliyordum zaten, yoldayken hissettim.' dedi.

NACİ GÖRÜR: ENERJİ TRANSFERİNİN BİR SONUCU

5.9'luk depreme ilişkin açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok." dedi.

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AFAD: HASAR GÖREN 4 BİNADA 4 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILMIŞTIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde topalm 4 binada hasar meydana geldiğini açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir” denildi.

30 ARTÇI SARSINTI!

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5.9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5.9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların 1.2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.