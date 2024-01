Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi, işte ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti. Saat 16:24'te ise 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir.' denildi.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesindeki DHA Muhabiri Hasan Kırmızıtaş son durumu aktarırken, 'Yaklaşık 30 saniye kadar sürdür. Şiddetiyle insanlar büyük bir panik yaşadı. Sadece Malatya değil diğer illerde de hissedildi. Vatandaşların büyük bir evlerine girmedi.' dedi.

VALİ YAZICI: BİR BİNADA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZ VAR, AFAD KURTARIYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, hastaneye olumsuz bir ihbar gelmediğini söylerken bir binanın kirişinin düştüğünü söyledi.

Vali Yazıcı, '5 dakika önce bildirildi. Battalgazi'de bir binamızda bir sıkıntı oluşmuş kiriş düştüğü için. Binada mahsur kalan vatandaşlarımız var. Ölü ya da yaralımız yok. Binanın girişi kapandığı için AFAD ekibimiz mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyor. 112 ve hastaneye olumsuz bir ihbar gelmedi.' şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olumsuz çağrı alınmadığını bildirdi. Bakan Koca, 'Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya.' dedi.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN UYARI: AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, CNN TÜRK'te vatandaşları orta ve ağır hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Osman Güder, 'Şu an insanlar konutlarından araçlarına geçiyorlar. Araç trafiği oluşmuş durumda. Belediyedeki arkadaşlar dışarı çıktılar. Muhtarlarımızla görüşmeler yapılıyor. Yıkımın olduğu bir habere ulaşmadık. Vatandaşlarımıza yıkımı bitmeyen hasarlı binalar varsa, uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Şu an can kaybıyla ilgili bir bilgi ulaşmadı. Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. Şu an bize ulaşan can, mal kaybı bilgisi bize ulaşmadı. Vatandaşlarımız kesinlikle orta ve ağır hasarlı binalardan uzak dursunlar.' dedi.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: 6 ŞUBAT'TAN SONRA OLAN ARTÇILAR 1-2 YIL DEVAM EDEBİLİR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun. Malatya ve çevresinde 4'ü geçen depremler vatandaşları çok tedirgin ediyor. Bu depremin de ne olduğuna bakacak olursak artçı deprem olarak kabul edebiliriz. Hemen kuzeyinde de faylar var. Bu sayıda çok sayıda deprem oluyor. Bu depremin Doğu Anadolu Fayı üzerine düşmesi nedeniyle artçı olarak kabul edebiliriz. 4 büyüklüğünde, 3 büyüklüğünde deprem olabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması lazım. Daha deprem sürecini bitirmedik. Artçı depremler devam ediyor. 5.2'nin artçısı 1-2 gün içinde biter. 6 Şubat'tan sonra olan artçılar 1-2 yıl devam edebilir. O yüzden depremi tanımlardan deprem bir an değil süreçtir tanımını kullanırız. Daha bu süreç bitmiş değil. Bu ilk değil. Geçtiğimiz günlerde ve aylarda da 5'in üzerinde deprem olmuştu. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamasını dikkate alması gerekiyor.

1999'dan sonra çalışmalar İstanbul'da beklenen deprem üzerine yoğunlaşmıştı. Kimse Anadolu'ya yönelmemişti. 2020'de İzmir civarlarında yıkım oldu. Buranın da zemini kötüydü ve biliniyordu. Yine İstanbul beklenirken 6 Şubat depremleri meydana geldi. 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Türkiye bir deprem bölgesi, Türkiye'nin yüzde 100'ü depremden etkilenebilir. Buna göre hazırlanmak gerekiyor. Bizim yapamadığımız dayanıklı şehirler oluşturamıyoruz.