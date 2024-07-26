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Mardin'de feci kaza! Otomobil demir bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

26.07.2024 - 15:34 | | İHA
Mardin'de feci kaza! Otomobil demir bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre, Mardin Kızıltepe yolu Türkmen Deresi mevkiinde 33 TD 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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