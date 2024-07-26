Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki karakol gemisi Katar'da görev yapacak!

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Katar arasında 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanan 'Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama' anlaşmasına istinaden Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki geminin Katar'da görev yapacak olmaları vesilesi ile bir tören düzenlendi. Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek Deniz Unsur Komutanlığı'na bağlı olarak iki adet Tuzla sınıfı karakol gemisi TSKG - TCG Kuşadası ve TCG Kumkale Katar Umm Al Houl Deniz Üssü'nde görev alacak. Türk ordusunun Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin pekiştirilmesi ve Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak eğitimler yapılarak karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlandığı bu adımın, bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırma yönünde önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

"Deniz gücümüz, küresel güvenliğe katkı sağlamaya devam ediyor"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde düzenlenen görevlendirme töreninde yaptığı konuşmada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası deniz güvenliğine sağladığı katkıları vurguladı. Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin küresel güvenliğe katkı sağlayan, milli silah ve sistemleri üreten bir kuvvet haline geldiğini belirterek, Katar ile olan askeri iş birliğine de dikkat çekti. 2015'ten beri Katar'da faaliyet gösteren Türk Kara Unsur Komutanlığı'nın 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin bu misyona katılmasıyla Türkiye-Katar ilişkilerinin ve deniz güvenliğinin daha da güçleneceğini belirtti. Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin tarihi başarılardan ilham aldığını, personelin görev bilinci ve disipliniyle ülke menfaatlerini korumaya devam edeceğine inandığını ifade ederek konuşmasını tamamladı. Şehitler ve vefat eden gaziler rahmetle anılarak tören sonlandırıldı.

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı sancağını dalgalandırıp kabiliyetlerimizi sergileyeceğiz"

TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin görevlendirme töreninde konuşan TCG Kuşadası Komutanı Deniz Üsteğmen Fatih Efe ise Türkiye ve Katar arasındaki güçlü bağlara vurgu yaptı. Efe, gemilerin bölgesel istikrara ve benliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "TCG Kumkale ve TCG Kuşadası, bölgede barış ve güvenliğin teminatı olacaktır" dedi.

Efe, Türk Deniz Kuvvetleri'nin temsilcisi olarak, Katarlı denizcilerle birlikte eğitim ve faaliyetler yapacaklarını ve deniz güvenliğine katkıda bulunacaklarını ifade etti. Askeri personele seslenen Efe, Türk sancağını gururla dalgalandıracaklarına ve atalarına layık birer Türk denizcisi olacaklarına inandığını vurguladı.

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