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Hatay ve Muğla'nın ardından Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 7.56'da 4.3 büyüklüğünde ve yerin 7.04 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te de Hatay'da merkez üssü Samandağ olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

03.08.2023 - 08:05 |
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 07.56'da merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.04 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Hatay ve Muğlanın ardından Malatyada 4.3 büyüklüğünde deprem

SAMANDAĞ'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Hatay'da merkez üssü Samandağ olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Paniğe neden olan deprem saat 07.15'te gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD verilerine göre Akdeniz'de, saat 5.18'de 4.3 büyüklüğünde ve 6.94 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 225 km uzaklıkta meydana geldi.

 

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