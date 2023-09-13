Mahkeme kararı sonrası SGK paraları iade ediyor!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası verilerine göre; Türkiye'de 22 bin 235 ruhsatlı ilacın 8 bin 354'ü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme listesinde bulunuyor. Kanser ve organ nakli ilaçları başta olmak üzere SGK tarafından ödemesi yapılmayan ilaçlar da vatandaşlarca farklı yollarla temin ediliyor. Eczaneden, on binlerce lirayı bulan ilacın ücretini ödeyip, satın alan hastalar, zaman zaman da imkanları olmadığı için ilaca ulaşmıyor. Tedavileri için ilacı temin etmek isteyen ve maddi imkanı bulunmayan bazı hastalar ise farklı bir yol izliyor. Hastalıklarına ilişkin hekimden rapor alan hastalar, mahkeme yolunu tutuyor. Mahkeme, hastanın yaşam hakkını göz önünde bulundurarak, ilacın devlet kaynakları ile ödenmesine hükmediyor.

'KARŞILANMAYAN ÇOK CİDDİ İLAÇLAR VAR'

Antalya Eczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, bu şekilde ilaç temin eden hasta sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi. Aslında ruhsatlı tüm ilaçların ücretinin SGK tarafından karşılanması gerektiğini belirten Erçin, "Karşılanmayan çok ciddi ilaçlar var. Vatandaş gelip, 50-60 bin hatta 100 bin lirayı ödeyip, ilacı alıyor. Faturayı kesip, veriyoruz. SGK'dan almaya çalışıyor. 22 bin ilaçta 9 bin, düşük bir rakam. Hastalar bu durumda SGK'ya dava açıyor. Mahkemeden tedbir kararı çıkıyor. Bu, SGK'nın ilacın ücretini hastaya ödemesi yönünde bir karar. Hasta sonrasında 2-3 hafta içerisinde parasını SGK'dan alıyor. Oysa SGK bu ilaçları ödeme listesine alsa bunlar yaşanmaz. Sadece Antalya'da bu şekilde ilaç alıp, ödediği parayı SGK'dan alan 500'den fazla hasta var" diye konuştu.

​Ödenmeyen ilaçlar listesinde kanser ve MS hastalığı ilaçlarının yer aldığını, aynı zamanda bu hastalıklar için muadil ilaçların ödeme listesinde bulunduğunu belirten Erçin, bazı ilaçların hayati önem taşıyacak kadar önemli olduğunu, SGK ödeme listesinde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.