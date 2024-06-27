Mahir Çoğaç neden öldü, Kocaeli’de vurulan Mahir Çoğaç’ı kim öldürdü? MEB öğretmeni Mahir Çoğaç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halindeyken 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kafasından vuruldu. İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahir Çoğaç’ı kim öldürdü?

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak katil zanlısını akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayeti işleyen zanlının tetikçi olduğu ve bu amaçla Adana’dan Kocaeli’ye geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı ve sorguya başladı.

Mahir Çoğaç neden öldü?

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Mahir Çoğaç'ın öldürülmesinin arkasında bir kan davası olduğu ileri sürülüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Mahir Çoğaç'ın, abisinin karıştığı iddia edilen bir kan davası nedeniyle tetikçi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. Mahir Çoğaç'ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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