Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken binanın enkazından şimdiye kadar 6 kişi çıkarıldı. Vali Gül enkaz altında 7 kişi olduğunu bunlardan 4'ü ile temas kurulduğunu açıkladı.
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ENKAZDAN BİR KİŞİ DAHA ÇIKARILDI
Enkazdan 1 yaralı daha çıkarıldı. Kurtarılan kişi sayısı 6 oldu. Enkaz altında kalan 6 kişi için çalışmalar devam ediyor.
2 MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
MALTEPE’DE TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;"İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz.Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi.Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır.Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır.Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin.Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
İstanbul Valisi Gül, "Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurum ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. Baktığımızda kayıtlarda bir ihbar gözükmüyor. 6 yaşında bir çocuk. Onunla canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alandan girip çıkaracaklar. Misafirliğe gelmiş olabilirler. Ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarda kalmış olabilir. Dolayısıyla kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artadabilir eksiledebilir. Dolayısıyla misafirliğe geldiyse artar."dedi
'EN ÜST İKİ KAT KAÇAK'
Binada yaşanan çökmenin sebebinin yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmesi beklenirken Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, bağlandığı bir canlı yayında yaptığı açıklamayla binaya ilişkin çarpıcı bir duruma işaret etti. Köymen, binanın en üst iki katının kaçak çıkıldığını tespit ettiklerini söylerken şu ifadeleri kullandı: “Mesele tam da binanın iskanda kaç katlı olduğu. 80'li yıllarda yapılmış bir bina ve projesini arşivden çıkarttığımızda gördüğümüz binanın üzerinde kaçak iki katın olduğunu gördük. İskanı 5 kat görünüyor, iki kat kaçak çıkılmış. Belediye arşivimizdeki tutanakları kontrol ettik binanın böyle bir durumu olduğunu gördük.”
Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü.
Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi.Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.
Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.