Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde siyasetin temposu düşecek, liderlerin çoğu bayramı Ankara dışında aileleri ile geçirecek…

CUMHURBAŞKANI ANKARA DIŞINDA AİLESİYLE OLACAK

Hem vatandaşların hem de siyasilerin dinlenebildiği, ailelerine vakit ayırabildiği dönemler bayram tatilleri. Bu yıl 9 gün olarak geçirilecek Kurban Bayramı tatilinde liderler Ankara’da olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramda Ankara’da olacak.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL BAYRAMI MANİSA'DA KARŞILAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı baba ocağında geçirecek isimler arasında. Özel ailesiyle memleketi Manisa’da olacak. MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Ankara’da olacak.

ERBAKAN VE DAVUTOĞLU İSTANBUL'DA BAYRAM KARŞILAYACAK

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayramda il ziyaretleri yapacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da bulunacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da olacak. İstanbul’u tercih edenler ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olacak.

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AKSAKAL İZMİR'DE, İNCE YALOVA'DA BAYRAMI GEÇİRECEK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde bayramı geçirecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde bayramı karşılayacak.