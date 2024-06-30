LGS testlerinin başarı ortalamaları belli oldu! En düşük başarı Matematik’te

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran’da düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla testlere göre başarı ortalamaları da belli oldu. Öğrenciler sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil’de yüzde 50’nin üzerinde başarı yakalarken en düşük başarı oranı yüzde 32,68 ile Matematik’te oldu. Yabancı Dil’deki başarıda özel okul öğrencilerinin etkisi bulunurken, Matematik’teki düşük ortalamaya ise soruların kuvvetli çeldiricilerden oluşması neden oldu.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre; iki oturumlu merkezi sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda 20 Türkçe, 10’ar T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumundaki sayısal bölümde ise 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 40 soru yer aldı.

Türkçe’de yüzde 48

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre sınavda soruların yapılma ortalaması şöyle: Türkçe: 9,63; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 4,68; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5,74; Yabancı Dil: 5,15; Matematik: 6,54; Fen Bilimleri: 8,63. Ortalamalar incelendiğinde yüzde 57,44 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde, yüzde 51,47 oranla Yabancı Dil testinde olmak üzere yüzde 50 başarı oranının sadece iki testte aşıldığı görülüyor. En düşük başarı yüzdesi ise 32,68 ile Matematik testinde yaşanırken, onu yüzde 43,16’lık yüzdeyle Fen Bilimleri izledi. Türkçe’de başarı oranı yüzde 48,15; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde ise yüzde 46,83 olarak gerçekleşti.

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Rekabet zorlu olacak

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da belli oldu. MEB bu yıl sınavla öğrenci alacak 2 bin 525 okulda 203 bin 638 kontenjan ayırdı. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin başvurduğu LGS’ye bu öğrencilerin 992 bin 906’sı girdi. Bu durumda öğrencilerin yüzde 16,15’i bu okullara girebilecek.

MEB, bu yıl Fen ve Anadolu liseleri gibi yüksek yüzdelik dilimlerden öğrenci alan okulların kontenjanını azaltırken bazı meslek lisesi ve imam hatip liselerinde kontenjan artırımına gitti. Bu durum üst dilimden öğrenci alan okullarda rekabetin daha zorlu olacağı anlamına geliyor.

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Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın çıkardığı yıllara göre kontenjan dağılımı tablosunda fen liselerinde 39 bin 720 genel, bin 324 deprem kontenjanı olmak üzere geçen yıla göre 660 kontenjan azaltımına gidildiği görüldü. Sosyal bilimler liselerinde 9 bin 480 genel ve 316 deprem kontenjanları ayrılarak 2023’e göre bin 260 kontenjan eksiltildi. Anadolu liselerinde 67 bin 390 genel, 2 bin 249 deprem kontenjanları bulunurken 2023’e göre fark eksi 3 bin 700 olarak gerçekleşti.

Anadolu İmam hatip liselerinde 43 bin 268 genel, bin 494 deprem kontenjanları bulunurken geçtiğimiz yıla göre kontenjanlar bin 192 arttı. Anadolu teknik programında bir değişiklik olmazken Anadolu meslek programına 16 bin 474 genel, 550 deprem kontenjanları ayrıldı ve 2023’e göre 824 kontenjanın arttığı görüldü.