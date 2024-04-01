LGS kararı! Başvuru süresi uzatıldı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS'ye başvuru süresinin yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
01.04.2024 - 14:04 |
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı;
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.