Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin aldı, ekiplere ateş açtı

Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi. Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı. Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler, TIR'daki, elinde tabancayla sürücüyü rehin alan Fatih B.'yi ikna etmeye çalışıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İKNA ETTİ

Kuzey Marmara Otoyolunda bir TIR'ın sürücüsünü rehin alan Fatih B., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Fatih B.'nin, "Bakanım siz bana bu işin peşini bırakmayacağım diye söz verin" şeklindeki sözlerinin ardından Bakan Yerlikaya, "Ben Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak söz veriyorum. Ben senin yanına Faruk’u gönderiyorum. Faruk benim Gaziantep Valiliğinden bu yana tanıdığım biridir. Sonradan mahcup olacağın bir yanlış yapma. Sen şimdi teslim oluyorsun. Arabada giderken de ben seninle konuşacağım" dedi.

Haberin Devamı

Fatih B., Bakan Yerlikaya ile görüştükten sonra "Hakkınızı helal edin. Ben teslim oluyorum" dedi. Fatih B., rehin aldığı TIR sürücüsünü de canlı yayında göstererek, "Abi sana bir zarar vermedim" dedi. TIR sürücüsü de "Allah razı olsun bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı. Fatih B. daha sonra TIR’dan inerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fatih B., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.