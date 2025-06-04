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GündemKuzey Marmara Otoyolu'nda acı tablo! Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda acı tablo! Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

04.06.2025 - 16:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-

Kuzey Marmara Otoyolu'nda acı tablo! Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçırdığı için geri geri gelen hafif ticari araç sürücüsü, kazaya neden oldu. Hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken araçtaki oğlu ambulans gelene kadar annesinin başucundan bir saniye bile ayrılmadı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Eyüpsultan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Havalimanı istikametinde sapağı kaçıran 07 FIB 51 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet şeridinde geri geri gelmeye başladı.

Kuzey Marmara Otoyolunda acı tablo Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 54 BT 151 plakalı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolunda acı tablo Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak emniyet şeridine alındı. Annesiyle birlikte otomobilde olan küçük çocuk ise ambulans gelene kadar annesinin yanında ağlayarak bekledi.

Kuzey Marmara Otoyolunda acı tablo Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havalimanı istikametini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolunda acı tablo Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

GERİ GERİ GELMİŞ

Kazayı gören Metin Yılmaz, "Mavi aracın sahibi sağa yanaşmış. Kuzey Marmara'da geri geri gelmiş ve gidiş olmadığı halde bu aracın sahibi hanımefendide fark etmemiş arkadan vurmuş. Süratli şekilde vurmuş" dedi.

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Kuzey Marmara Otoyolunda acı tablo Trafik kazasında annesi yaralanan çocuk ağlayarak ambulansı bekledi

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