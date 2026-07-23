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Kuvvetli sağanak yağış Edirne'de yolları göle çevirdi

23.07.2026 - 00:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

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Edirne'de etkili olan kısa süreli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağışla vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

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Edirne'de etkili olan kısa süreli sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu. Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte güçlük yaşadı.

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Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağış, hava sıcaklığını hissedilir derecede düşürdü. Yağış, kuraklık endişesi yaşayan üreticilere de umut olurken, tarım arazilerine can suyu olması bekleniyor.

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Meteoroloji, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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