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Şırnak'ta pamuk tarlalarına 'Feromon Tuzaklı' koruma

23.07.2026 - 00:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Şırnak'ta pamuk tarlalarına 'Feromon Tuzaklı' koruma

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk üretim alanlarında zararlı böcek popülasyonunu kontrol altında tutmak ve verim kaybını önlemek amacıyla feromon tuzak kurulumu gerçekleştirdi.

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Cizre Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan pamuk üretiminde kaliteyi ve rekolteyi artırmak için sahaya indi. İlçe genelindeki pamuk ekili alanlarda yürütülen entegre mücadele çalışmaları kapsamında, zararlı organizmaların izlenmesi amacıyla stratejik noktalara feromon tuzaklar yerleştirildi.

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Kurulan tuzaklar sayesinde tarım arazilerindeki zararlı böcek yoğunluğu teknik ekiplerce düzenli olarak takip edilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda zararlıların çoğalma dönemleri tespit edilerek çiftçilere anlık bilgilendirmeler yapılacak. Böylece üreticilerin doğru zamanda, doğru ve yeterli miktarda mücadele tedbiri alması sağlanacak.

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Yetkililer, yürütülen bu biyoteknik mücadele yöntemi sayesinde hem gereksiz kimyasal ilaç kullanımının önüne geçilerek doğanın ve ürünün korunacağını hem de çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesine katkı sunulacağını belirtti. Teknik personellerin saha tarama ve takip çalışmalarının sezon boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

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Şırnak'ta pamuk tarlalarına 'Feromon Tuzaklı' koruma
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Şırnak'ta pamuk tarlalarına 'Feromon Tuzaklı' koruma