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Kocasinan'da park yeri savaşını bastonlu yaşlı kadın kazandı

22.07.2026 - 23:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir sürücü ile yaşlı kadın arasında park yeri tartışması yaşandı. Tartışma esnasında sürücü otomobilini yaşlı kadının üzerine sürdü. Bostonlu kadının pes etmemesi üzerine sürücü olay yerinden uzaklaştı.

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Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde, bir aracın çıkması sonucu boşalan park yerine otomobiliyle girmek isteyen sürücüyü, bastonuyla gelen yaşlı bir kadın durdurdu.

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Kendilerinin daha önceden geldiğini söyleyerek, otomobilin park yerine girmesine izin vermeyen yaşlı kadın ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Sürücüsü kendisinin park yapmasına izin vermeyen kadının üzerine otomobilini sürerken, kadının pes etmemesi sonucu park etmekten vazgeçerek olay yerinden uzaklaştı.

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Öte yandan, kısa süreli tartışma ve sürücünün otomobili kadının üzerine sürdüğü görüntüler bir aracın kamerası ve cep telefonu tarafından anbean kaydedildi.

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