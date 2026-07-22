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Gündem100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan iş makinesiyle taşındı
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100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan iş makinesiyle taşındı

22.07.2026 - 22:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan iş makinesiyle taşındı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başlayacak Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali’nde 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, belediyeye ait iş makinesi tarafından alana yerleştirildi.

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Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 24 Temmuz’da baklalı dolma pişirilmesi planlandı.

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100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan iş makinesiyle taşındı

Bu kapsamda 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği 600 kilo ağırlığında 5 ton ürün kapasiteli kazan ilçeye getirildi. Getirilen kazan kamyonete yüklenip süslenerek zabıta ekipleri ve davul zurna eşliğinde konvoyla ilçede dolaştırılarak vatandaşlar cuma günü düzenlenecek programa davet edildi.

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100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan iş makinesiyle taşındı

Gastronomi etkinliklerinin gerçekleştirileceği Bilim Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan burada belediyeye ait bir iş makinesi tarafından kamyonetten kaldırılıp dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi.

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