100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan iş makinesiyle taşındı

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Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 24 Temmuz’da baklalı dolma pişirilmesi planlandı.

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Bu kapsamda 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği 600 kilo ağırlığında 5 ton ürün kapasiteli kazan ilçeye getirildi. Getirilen kazan kamyonete yüklenip süslenerek zabıta ekipleri ve davul zurna eşliğinde konvoyla ilçede dolaştırılarak vatandaşlar cuma günü düzenlenecek programa davet edildi.

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Gastronomi etkinliklerinin gerçekleştirileceği Bilim Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan burada belediyeye ait bir iş makinesi tarafından kamyonetten kaldırılıp dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi.