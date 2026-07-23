Fethiye'deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi 13. saatte de sürüyor

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Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere gün boyunca havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü açıklarken, bölgede riskin devam ettiği bildirildi.

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Havanın kararmasıyla birlikte görev yapan 14 helikopter ile 5 yangın söndürme uçağı çalışmalarını sonlandırırken, gece boyunca tüm müdahale kara ekipleri tarafından sürdürüldü. Bölgede 417 personel, 126 arazöz, dozer ve iş makinesiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. İçerisine AFAD, Kızılay, gönüllüler canla başla çalışarak orman işçilerine içecek ve gıda yardımında bulundu. Orman işçileri ise canla başla çalışmalara devam ediyor. Yangının etkili olduğu sarp ve dağlık arazide iş makineleri, arazözlerin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gece boyunca yol açma çalışmaları yürüttü. Projektörler ve iş makinelerinin ışıkları altında çalışmalarını sürdüren ekipler, alevlerin yeniden güç kazanmaması için kritik noktalarda söndürme ve soğutma faaliyetlerine aralıksız devam etti.

Alevlerin büyük ölçüde durdurulmasına rağmen ormanlık alandaki dev ağaçların gövdelerinde içten içe devam eden yanmalar, yangının tamamen kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Ekipler, bu noktalarda tek tek müdahalede bulunarak muhtemel yeniden alevlenmelerin önüne geçmeye çalışıyor.

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Tedbir amacıyla tahliye edilen İnlice Mahallesi’nde jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürürken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov ev ile bazı yapılar yangında zarar gördü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

Bölgede ekiplerin teyakkuz hali sürerken, yangının tamamen kontrol altına alınması ve ardından soğutma çalışmalarının tamamlanması için mücadelenin gece boyunca kesintisiz devam edeceği öğrenildi.