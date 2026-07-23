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Erzurum'da 7. kattan düşen halı kadının başına isabet etti

23.07.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın 7. katından düşen halı, cadde üzerindeki mağazada çalışan kadının başına isabet etti. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

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Olay, Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 7. katından düşen halı, cadde üzerinde bulunan mağazada çalışan kadının başına isabet etti. Düşen halı, olay sırasında yoldan geçen bir erkek vatandaşa da teğet geçti.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan mağaza çalışanı, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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