Olay, GÃ¼zelÃ§amlÄ± Mahallesi'ndeki Dilek YarÄ±madasÄ± BÃ¼yÃ¼k Menderes DeltasÄ± Milli ParkÄ±'nda dÃ¼nÂ saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne yapÄ±lan bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Sahil GÃ¼venlik ekipleri, Yunan unsurlarÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rk karasularÄ±na itilen lastik bottaÂ kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin olduÄŸunu saptadÄ±. Bottaki 6 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±lÄ±rken, 1 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.Â HayatÄ±nÄ± kaybeden kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cansÄ±z bedeni hastane morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, diÄŸer 6 gÃ¶Ã§menin ise iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â