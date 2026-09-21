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Tokat'ta 29 milyon metreküp kapasitesi vardı: Yıllar sonra bir ilk yaşandı

21.09.2026 - 12:50Güncellenme Tarihi:

Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan yağışlarla yeniden tam doluluğa ulaşan Artova Barajı vatandaşların uğrak noktası oldu.

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1Tokat'ta 29 milyon metreküp kapasitesi vardı: Yıllar sonra bir ilk yaşandı

1986 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Artova Barajı, 3 bin 520 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında önemli rol oynuyor.

2Tokat'ta 29 milyon metreküp kapasitesi vardı: Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Tarımsal sulamanın yanı sıra taşkınların önlenmesi, bölge ikliminin dengelenmesi ve su ihtiyacının karşılanması açısından hayati öneme sahip baraj, 2017 yılından bu yana kapasitesinin altında kalıyordu.

3Tokat'ta 29 milyon metreküp kapasitesi vardı: Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden tam doluluğa ulaştığı belirtilen barajdaki su seviyesi, özellikle üreticilerin yüzünü güldürdü. Baraj gölünde oluşan manzara ise çevre ilçelerden gelen vatandaşların ilgisini çekti.

4Tokat'ta 29 milyon metreküp kapasitesi vardı: Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Sıcak havadan uzaklaşmak isteyen aileler, baraj kıyısındaki ağaçlık alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar göl manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, olta balıkçıları da kıyıda balık tutarak vakit geçirdi.

5Tokat'ta 29 milyon metreküp kapasitesi vardı: Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Doğayla iç içe manzarasıyla dikkati çeken Artova Barajı, tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sıra vatandaşların dinlenebildiği alanlardan biri hâline geldi.

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