Gerçek bal nasıl anlaşılır? Muşlu balcı Niyazi Bingöl'den piyasadaki oyunu bozacak açıklamalar: O ballar arı yüzü görmüyor

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GLİKOZLA 3 TON YERİNE DOĞAL YOLLA 600 KİLO ÜRETTİM



Doğal üretim ile katkılı üretim arasındaki maliyet uçurumuna değinen Bingöl, piyasadaki ucuza satılan balları "arı yüzü görmemiş bal" olarak nitelendirdi. Hakiki balın kilo fiyatının 2000 lira civarında olması gerektiğini belirten üretici, fiyatlandırma politikasını şöyle açıkladı:



"Ben 100 kovan arıdan 600 kilo bal elde ederken, şeker ve glikoz kullanan bir arıcı 100 kovandan 3 ton bal elde ediyor. Ben 5 kat baldan vazgeçmiş durumdayım. Bu durumda ben perakendede 1500-2000 liradan satış yaparken, yapay bal üretenler büyük firmalara kilosunu 300-350 liradan veriyor. Piyasada 250-300 liraya satılan bal tamamen şeker ve glikozdan ibarettir. Market raflarındaki balların tamamının sağlıksız olduğunu düşünüyorum. O ballarda analiz olsa bile analizi zaten şirketin kendisi yapıyor."



SÜZME BAL MI, KARAKOVAN MI?



Tüketicilere bal tercihi konusunda da tavsiyelerde bulunan Niyazi Bingöl, kendi tercihinin süzme baldan yana olduğunu söyledi. Karakovan balında ise hile riskine karşı uyarıda bulundu:



"Kara kovanın mumunu arı kendisi örer, dışarıdan yapay mum verilmez. Bunun için hem doğanın nektar açısından çok güçlü olması hem de arı kolonisinin çok güçlü olması gerekir. Çok güçlü bir koloni ancak 2 çıta petek örebilir. Karakovan çok zor elde edilir ancak piyasada sahte karakovan da çok fazla. Arıya şeker ve glikoz verdikten sonra deyim yerindeyse değil karakovan; yeşil, mavi, kahverengi kovan bile alınır."