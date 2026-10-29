Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKuruması 1 yıl sürüyor, yanlış yaparsan çürüyor! Emekli Astsubay İzmir'de hobi olarak başladı, memleketinde sanata dönüştürdü
HaberlerGündem Haberleri Kuruması 1 yıl sürüyor, yanlış yaparsan çürüyor! Emekli Astsubay İzmir'de hobi olarak başladı, memleketinde sanata dönüştürdü

Kuruması 1 yıl sürüyor, yanlış yaparsan çürüyor! Emekli Astsubay İzmir'de hobi olarak başladı, memleketinde sanata dönüştürdü

29.10.2026 - 14:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kuruması 1 yıl sürüyor, yanlış yaparsan çürüyor! Emekli Astsubay İzmir'de hobi olarak başladı, memleketinde sanata dönüştürdü

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 2006 yılında İzmir'de görev yaparken hobi olarak başladığı su kabağı süs eşyası işlemeciliğini 20 yıldır tutkuyla sürdürüyor. Kendi bahçesinde askıda yetiştirdiği su kabaklarını sabırla kurutup sanatsal objelere dönüştüren Erdoğan, "Bu iş ticari kaygıdan öte insanın ruhunu dinlendiriyor" diyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor.

Erdoğan, AA muhabirine, 26 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABER

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! Resimli, kısa ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ile sözleri
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! Resimli, kısa ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ile sözleri

Emekli olduktan sonra memleketi Zile'ye yerleştiğini belirten Erdoğan, "İzmir'de görev yaptığım 2006 yılında su kabağından süs eşyası yapmaya hobi olarak başladım. Kabağı şu an kendim yetiştiriyorum. İlk yıllarda imkanlar daha kısıtlıydı. Bugünkü gibi malzemelere ulaşmak kolay değildi." ifadesini kullandı.

 Kuruması 1 yıl sürüyor, yanlış yaparsan çürüyor Emekli Astsubay İzmirde hobi olarak başladı, memleketinde sanata dönüştürdü

Su kabağında simetri ya da serbest çalışma yapıldığını anlatan Erdoğan, "Simetri çalışması en zor olanıdır. Mesela bir fayans yaparsın, son kısma gelirsiniz, fayansı kesersiniz. Simetride çok ölçü yapmanız lazım. İşlenmesi tamamen hayalinize bağlı bir şey. İnceltme, kesim teknikleri vardır. Ticari boyuttan ziyade hobi amaçlı sanatsal olarak seviyorum su kabağı işlemeciliğini. İnsanın ruhunu dinlendiriyor." diye konuştu.

İLGİLİ HABER

Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi
Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

Su kabağını kendisinin ürettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart ayında dikip kasım ayı gibi hasat ediyorum. Uygun şartlarda kurutmaya bırakmamız lazım. Hasattan sonraki ortama bağlı. Su kabağının büyüklüğüne bağlı. Kurutmanın 6 ayı bulduğu da 1 yılı bulduğu da oluyor. Su kabağını askıda yetiştiriyoruz. Yerde yetişen su kabağı sağlıklı olmuyor. Onun için dalda, asma teller üzerinde yetiştiriyoruz. Uygun şartlarda kurutamazsanız sıcak bir ortamsa büzüşür ve çürür su kabakları."

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kocaeli Büyükşehir uluslararası arenada! Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu marka olacak
#Gündem

Kocaeli Büyükşehir uluslararası arenada! Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu marka olacak

Sancaktepe’de pazarda 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 3 gözaltı
#Gündem

Sancaktepe’de pazarda 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 3 gözaltı

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Treni test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor
#Gündem

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Treni test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor