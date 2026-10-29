Tarihi duvarların arkasında gelecek saklı! Kastamonu Taşmektep teknoloji üssü oluyor

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Kastamonu'nun tarihi boyunca ülkenin yükünü omuzlarında taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:“Böyle bir kültürle, misyonla yetişen gençlerimiz ülke için ellerinden gelenin daha fazlasını yapmak amacıyla her zaman gayret göstermişlerdir. Okulumuz mezunlarından şehit öğrencilerimiz var. Gittikleri yerde, cephede nasıl en ön safta duruyorlarsa sanayide de aynı şekilde... Sanayi de büyük bir savaştır. Dünya global düzende büyük bir savaşta ve bu savaşın içinde de iyi mücadele vermek zorundayız. Dolayısıyla iyi gençler yetiştirmek zorundayız. Bu gençler fedakarca çalışıp ülke ekonomisine katkı sağlamak zorunda. Yarının bilim insanları bu gençler arasından çıkacaktır. Dolayısıyla bu gençleri bu tür vizyonlarla yetiştirmek önemli.”



Öğrencilerden Mustafa Emin Tekşen de elektrikli araçlar alanında eğitim gördüğünü söyledi.



Okulda normal derslerin yanı sıra elektrikli araçlar hakkında bilgi edindiğini anlatan Tekşen, kendilerine sunulan imkanlarla yeni teknolojileri yakından inceleyerek deneyim kazandığını belirtti.



Tarihi bir okulda eğitim almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Tekşen, "Okulumuzun tarihi havasıyla yeni teknoloji öğrenmek çok güzel bir duygu." dedi.



Öğrencilerden Haydar Yılmaz Türk ise "Tarihi okulda eğitim görüyorum, bunun için çok mutluyum. Makinelerden faydalanıyoruz. Burada meslek öğreniyoruz." diye konuştu.