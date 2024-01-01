GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi
ABONE OL

Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir çiftçi kümesine dadadan tilkiyi yakalamayı başardı, yediği tavuklarından dolayı cezalandırması gerekirken zarar vermeden doğaya saldı.

01.01.2024 - 12:31 | | İHA
Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki yerleşim yerlerine kadar indi. Sivas’ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyünde Mutlu Demir’e ait olan kümese dadanan tilki, Demir tarafından suçüstü yakalandı. Demir, tilkinin kümese girdiğini fark edince hemen kümese koştu.

İsrail, Gazze'deki 29 askerini 'yanlışlıkla' öldürdü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail, Gazze'deki 29 askerini 'yanlışlıkla' öldürdüHaberin Tüm Görselleri

Daha önce tilki tarafından tavukları telef edilen Demir bu kez tilkiyi tavuklarına zarar vermeden yakaladı. Tilkiye zarar vermeyen Demir, tilkiyi tekrardan doğal yaşamına bıraktı. Doğal yaşamına bırakılan tilki hızla araziye koşarak gözden kayboldu.

İstanbul'da Gazze ve şehitler için büyük yürüyüş!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul'da Gazze ve şehitler için büyük yürüyüş!Haberin Tüm Görselleri

Mutlu Demir, tilkinin çok güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlar geçen sene kümesime bir tilki dadanmıştı. 25-30 tane tavuğumu yemişti. Bu sene bir tane daha dadandı. Yine yakaladım. Doğaya bırakacağım. Bu tilki pek fazla yiyemedi. Çok güzel görüntüsü var” dedi.

GÜNCEL HABERLER

Hamsinin fiyatı yeni yılda geriledi!

Hamsinin fiyatı yeni yılda geriledi!

Akıl hastanesine kaldırılmıştı! Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Akıl hastanesine kaldırılmıştı! Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1500 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1500 personel alacak