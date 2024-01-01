İstanbul'da Gazze ve şehitler için büyük yürüyüş!

Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen yürüyüş başladı. 100 binden fazla insanın katılmasının beklendiği yürüyüşe, sabah namazından sonra 4 ayrı camiden kortejler halinde hareket edildi. Süleymaniye Cami'nde kılınan sabah namazının ardından da binlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü. Burada toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atıp, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti.

BİLAL ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANMAK VE İSRAİL'İ LANETLEMEK İÇİN BURADAYIZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, CNN TÜRK canlı yayınında Galata'daki yürüyüşe ilişkin açıklama yaptı.

İşte Bilal Erdoğan'ın açıklamaları...

Buradan bir kere yılın ilk günü ilk sabahı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ayasofya Cami'nin prangaları kırıldı, Filistin için de öne adımı olduğunu biliyoruz. Katil İsrail'i lanetleyelim, şehitlerimiz var. Şehitlerimizi rahmetle anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız.

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Camiler doldu, dışarıda namazlar kılındı. Buralarda gördük ki kendi devletleri bir ateşkes çağrısında bile bulunamadılar. ABD başta olmak üzere batı her türlü değeri ayaklar altına almayı göze aldılar. İsrail sen ne yaparsan yap biz sana destek olacağız, zaman tanıyacağız gibi direnişin içindeler. 21. yy dünyasında soykırımın yapılmasını her gün yüzlerce çocuğun öldürülmesini insanlık vicdanı kabul etmiyor. Kutuplaşma varmış gibi lanse etmeye çalışanlar toplumu bölmeye çalışanlardır. PKK, PYD'yi destekleyenler de onlar. Filistin'deki katliamı destekleyenler de onlar.

Türkiye'de Filistin mevzusuyla ilgili hassasiyeti olmayanların şehitlerimizle ilgili hassasiyeti yoktur. Kim diyorsa ki şehitlerimiz varken Gazze konuşulmaz.. Böyle bir şey kesinlikle doğru değildir, bunu söyleyenler haysiyetsizdir.

SELÇUK BAYRAKTAR: SOYKIRIMI LANETLEMEK İÇİN BURADAYIZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN TÜRK canlı yayınında "Barbarlıkla devam eden soykırımı lanetlemek için buluştuk. Elbette, çabalarımız gayretlerimiz belki zulmün son bulmasına yeterli olmuyor ama bu yangına az da olsa söndürecek şekilde, destek olmak için buradayız. Bugün bu zulüm milli teknoloji geliştirme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bizlerin tüm gayretimiz tüm toplumla paylaşmak, farkındalık yaratmak, daha adil dünya için nesiller yetiştirmek. Bunun yanında tüm bu teknoloji geliştirme serüveninin tam manasıyla buluşmasını sağlamak. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek ve Filistin'de devam eden hukuksuz işgal ve barbarca katliamı lanetlemek için buluştuk" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYANIN DAHA ADİL BİR YER OLMASI İÇİN RÜZGARIN DAHA GÜÇLÜ ESMESİ GEREKİYOR"

Bayraktar "Özellikle ülkemizin son 20 senede tanıdığı milli savunma sanayisindeki ivme tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. İHA'ların başarısı, Karabağ'da başka ülkelerde muharebelerde galip çıkması dünyanın büyük ilgisini çekti. Birçok alanda hem savunma özellikle teknolojinin diğer alanlarında da yüksek teknoloji seferberliği başlattık. Elbette savunma sanayinin yanında yüksek teknoloji geliştirmek uluslar için çok kritik. Süper güçlerin bazıları tüm dünyanın sahip olduğu kadar silah geliştiriyorlar. Dünyada zulme maruz kaldığı dönemde zulmün tarafını seçmiş olması dünyayı çok dengesiz hale getiriyor. ABD'nin İsrail'e verdiği destekte de görüyoruz. Büyük soykırıma bu destek vesile olmuş oluyor. Ülkemizde de biz bunu terörle mücadelede yaşadık. Silahsız insansız hava araçlarını ülkemize vermediler. Ambargolar kapsamında teknolojileri vermek istemediler. Türk mühendislerinin Türk askerlerinin sırt sırta mücadelesiyle bunu avantaja çevirdik. En gelişmiş teknolojileri vermeyince en gelişmiş SİHA'ları geliştirmiş olduk. İnşallah hep beraber bu zulme dur diyecek imkana sahip olacağız. Dünyanın daha adil bir yer olması için rüzgarın daha güçlü esmesi gerekiyor. Bunun yolu milli teknolojiyi geliştirmekten geçiyor. Kızımla birlikte geldik. Yürüyüşümüze katıldık" dedi.

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MİLLİ İRADE PLATFORMU'NDAN GALATA'DAKİ YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇAĞRI

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Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz."

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

"BUGÜN MANEN FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Çocuklarıyla birlikte yürüyüşe katılan Metin Yüksel, "Bugün burada destek vermeye gidiyoruz. Hiçbir şeyin kendiliğinden olmasına izin vermeyeceğiz, oralarda olamasak da. Allah'ın izniyle madden ve manen yanlarındayız inşallah" dedi.

"YENİ YIL İNŞALLAH BARIŞIN BAŞLANGICI OLUR"

Yürüyüşe katılmak için Fransa'dan geldiklerini söyleyen Süleyman Kayıkçı, "Fransa'dan özellikle bu yürüyüşe katılmak için geldik. İsrail'in yaptığı kötülük, vahşet devam ediyor maalesef. İnşallah yeni yılın başlangıcı barışın da başlangıcı olur. İnşallah savaş son bulur. Biz de özellikle bu yürüyüşe katılmak için dün Fransa'dan geldik" diye konuştu.

"İSRAİL DÜNYA ÜZERİNDE YAŞANACAK YER BIRAKMADIN"

İsrail'e tepkisini dile getiren Zübeyde Tezcan ise, "İsrail ve Amerika'ya iki çift lafım var. Allah'ın lanetlediği zalim İsrail, yıllardır tarih boyunca hep süründün. Yaptığın fitne ve zulümlerle kendine bir toprak edinemedin. Dünyada edinemediğin gibi ahirette de yerin yurdun olmayacak. Zalim İsrail ve ona destek olan Amerika daha doymadınız mı? Gariplerin, mazlumların kanlarını içe içe doymadınız mı? Bütün dünya elinde olsa ne fayda? Dünya üzerinde yaşanacak yer mi bıraktın? Dünyayı bütün insanlığa mezar ettin. Ekmek yemek, su içmek hepimize yeter. Yeter ki barış içerisinde olalım" ifadelerini kullandı. (DHA)