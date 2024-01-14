Küresel güçler taşeron terör örgütleri aracılığı ile Türkiye'ye mesaj mı vermek istiyor?

Türkiye, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan 9 Mehmetçiğe ağlıyor. Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekâtta, önceki gün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30), Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27), Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23) ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) için dün Şırnak’ta, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Tüm Türkiye şehit haberleri ile sarılırken, terörün kirli yüzü yeniden gündeme geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, provokasyonlar, Türkiye içerisinde çeşitli terör örgütlerinin saldırı arayışları, başka ülkelerin casusluk faaliyetleri ve bir anda sınırlarımızın ardındaki terör örgütü PKK’nın hain saldırılarının detaylarını yazdı.

Son zamanlarda artan provokasyonlar, Türkiye içerisinde çeşitli terör örgütlerinin saldırı arayışları, başka ülkelerin casusluk faaliyetleri ve bir anda sınırlarımızın ardındaki terör örgütü PKK’nın hain saldırıların toplu adının, “Yıpratma Savaşı” olduğunu daha önce yazmıştım. Bugün bir kez daha hem yıpratma savaşını hem de Metina’da 9 askerimizin şehit düşüren saldırının ayrıntılarını, PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda bölgesel ve küresel açıdan son durumu sizlerle paylaşacağım. 7 Ekim yani Gazze meselesinin başlangıcından hemen sonra Irak’ta terör örgütünün bir anda hareketlenmesini dikkatinize sunacağım. Aşağıdaki satırları okurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak’ta yaptığı temasları ve merkezi hükümetin Türkiye ile bu mücadelede genel çerçevede uzlaştığını da göz önünde bulundurun.

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YIPRATMA SAVAŞI NEDİR?

Sevgili okurlarım, 7 Ekim’den bu yana Türkiye sadece Irak’ta 31 şehit verdi. Ayrıntılarını ilerleyen satırlarda okuyacaksınız ama önce size bir de “Yıpratma Savaşı”nın tanımını yapacağım.

- Temel hedef bölgesel ittifakları bozmak için, her ülkeyi kendi sorununun içinde meşgul etmek.

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- Başından beri İsrail- Filistin meselesinin bölgede bir dizi fay hattını tetiklemesi öngörülüyordu.

- Bölgesel birlikteliğin bozulması için, ülkelerin kendi içlerinde sorunlara yoğunlaştırılması bunun için de vekil güçlerin, taşeronların yani terör örgütlerinin kullanılması söz konusu oluyor.

METİNA’DA 1740 RAKIMLI TEPEDE NE OLDU

Türkiye önce kendi topraklarından terör örgütünü temizledi, bunu yaparken konsept değiştirerek terörü kaynağında kurutmak için düğmeye bastı. Suriye ve Irak topraklarında eş zamanlı büyük operasyonlara başladı. 378 kilometrelik Türkiye-Irak sınırı için 2019’dan itibaren Hakurk ile Pençe harekâtları başlatıldı.

MÜREKKEP SIÇRATMA STRATEJİSİ

- 378 kilometrelik sınırın Irak tarafında 10 ila 30 km’lik derinlik terör örgütünden temizlenmeye başlandı. Bugün Zap’ın sadece güneyinde küçük bir alan kaldı. Hedef bahar aylarında o bölgenin de tamamen temizlenmesi.

- TSK’nın şu an o bölgede yaklaşık 100 üssü bulunuyor.

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- Bu üsler ve güvenli alan akademisyenlerin mürekkep sıçratma stratejisi denilen yöntemle yapılıyor. Kâğıda sıçratılan mürekkep damlalarının bir süre sonrası birleşmesi gibi, TSK bir alana yerleşiyor, temizliyor, genişletiyor, yanındaki güvenli alanla birleştiriyor.

- Hedef bir yanda Zap’ta açıkta kalan bölgeyi de temizlemekken, diğer yanda ihtiyaç duyulan yerlerde daha da güneye inmek.

- İşte sorun burada başladı, güneye indikçe hem coğrafya zorlaştı hem koşullar hem de meskun mahallere ve köylere yaklaşıldı.

- Bölgedeki hemen her tepenin içinde beş altı katlı ve yaklaşık 30-40 girişi çıkışı olan mağaralar bulunuyor. Bu mağaralarda teröristler saklanıyor. Mühimmatları tüm haberleşme sistemleri o mağaraların içinde. Mağaranın içindeki onlar varken, mağaranın bulunduğu tepenin üstünde çoğu zaman Mehmetçik görev yapıyor.

COĞRAFYASI ZOR BÖLGE

Sevgili okurlarım, son saldırının olduğu bölgede coğrafya bu şekilde. İklim de değişik. Sis çok fazla. İHA ve SİHA kullanımı zor. Kar tipi şeklinde yağdığında ise termal kameralarda sorun yaşanabiliyor. Son saldırıda;

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- Teröristler yine bir üs bölgesinin hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.

- Yaklaşık 30-40 terörist önce el bombalarıyla ileri emniyet noktasını hedef aldılar. Eş zamanlı olarak da ateş açtılar.

- Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik el bombalarıyla saldırıda şehit düştüler.

- Bu arada çatışma başladı.

TELSİZ KULLANMADILAR

- Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, “Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar, kriptolu telsizleri var. Bu saldırıda da telsiz kullanmadılar” yorumunu yaptı.

- Saldırı noktasının meskun mahal ve köye yakınlığına dikkat çeken kaynaklar örgütün sivil yerleşim alanlarını saklanmak için kullandığını söylediler.

- Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD’nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.

7 EKİM’DEN BU YANA IRAK’TA

09 Ekim 2023- 1 şehit

10 Ekim 2023- 1 şehit

13 Ekim 2023- 1 şehit

18 Ekim 2023- 1 şehit

20 Kasım 2023- 1 şehit

26 Kasım 2023- 3 şehit

12 Aralık 2023 1 şehit

22 Aralık 2023- 6 şehit

23 Aralık 2023- 6 şehit

11 Ocak 2024- 1 şehit

12 Ocak 2024- 9 şehit.

BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI?

- Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor.

- Bölgede Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye’yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye’ye yönelik “Yıpratma Savaşı” uygulanmaya çalışılıyor.

- Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail’in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

- Türkiye’de seçimler yaklaşırken söz konusu saldırılarla iç kamuoyuna ilişkin de bazı amaçlar güttükleri de ifade ediliyor. Amaç kamuoyunda “Türkiye’nin o bölgede ne işi var? Türkiye sınırlarına çekilsin” tartışmasını açtırmak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

- Bu tartışmanın bölgedeki hesabı olan güçlerin ve teröristlerin çıkarına olacağını hatırlatarak; Türkiye’nin kaynağında terörü kurutma kararlılığının ve mücadelesinin süreceğini ifade edelim.

SON SÖZ

Türkiye, Güvenlik Zirvesi’nde terörle mücadelede uygulamakta olduğu doktrinden vazgeçmemeye, yani terörü kaynağında kurutma stratejisini sürdürmeye karar verdi.

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri sonrası, kahramanların yarım kalan hikayeleri yürek yaktı.

ÇADIRDAKİ AİLESİNE EV ALACAKTI

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in acı haberi Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi’ndeki çadırda yaşayan Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Kaymakam Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekâr Müslüm’ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı. Ailenin komşularından Nazire Keskin, “Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı. ‘Evlenmeden önce size bir ev alacağım’ demiş” dedi. Komşu Hatice Gülbuyruk da ailenin konteyneri ısıtamadığı için çadırda kaldığını söyledi. Şehit Özdemir, dün düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23) Kahramanmaraş

BAKAN ÖZHASEKİ: EVLERİ HAZIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak, çadırda ikamet etmeye başlamış. İsterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz” dedi. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada da şöyle denildi: “Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmıştır. Ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir.”

BABASINA SON SÖZLERİ: BİZ BU VATANI BÖLDÜRMEYİZ

Şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in acı haberi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde oturan ailesini yetkililer tarafından verildi. Baba Nazif ve anne Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un ziyareti sırasında şehit Evcin’in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve “Dün kandili kutladı, ‘Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni sildirmeyeceğiz, vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin’ dedi. Evladımla gurur duydum” dedi. Şehit Evcin bugün öğlen Reşadiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin (27) Eskişehir

2 AYDIR GÖREVDEYDİ

Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın şehadet haberi İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Bekâr olan Atar’ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehidin babası Vahip Atar’ın 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 gün önce dayısını arayıp köye kar yağıp yağmadığını soran Atar, bugün toprağa verilecek.

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) Ordu

ABİSİ DE ASKER

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in acı haberi de Kahramanmaraş Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’ndeki baba ocağına askeri yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Bekâr olan Gülmez’in 7 kardeşi olduğu belirtildi. Bir ağabeyinin de asker olduğu ifade edilen şehit Gülmez, bugün öğle namazının ardından Hacıkodal Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (22) Kahramanmaraş

16 YIL ARAYLA AYNI ACI SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİĞİ GÜN...

Piyade Uzman Ahmet Köroğlu’nun acı haberi Tuzla Şifa Mahallesi’nde oturan ailesine yetkililerce verildi. Şehit Köroğlu’nun dayısı Özcan Türk, “Bu ailenin ikinci şehidi. 2008 yılında Beytüşşebap’ta kuzeni Talha Köroğlu da şehit olmuştu. Bekârdı. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde toprağa vereceğiz”dedi. Şehidin akrabası Ömer Cin de “Annesine 2 gün önce bırakacağını söylemiş ama dün sözleşmeyi yenilemiş”diye konuştu. Şehit Köroğlu, bugün Giresun’un Çatakkırı köyünde toprağa verilecek.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (25) İstanbul

GAZİANTEP’E ATEŞ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün şehit haberi Gaziantep’in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Gün’ün cenazesi, dün ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık’taki şehitlikte toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28) Gaziantep

GÖKHAN ÜSTEĞMEN YASA BOĞDU

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in şehadet haberi, Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’nde oturan babası Bayram Delen’e askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Delen’in bekâr olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı. Delen bugün Aksaray’da törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32) Aksaray

AİLESİNİN İLK GÖZ AĞRISIYDI

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi’nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur’a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan çifte hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekâr ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, bugün memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) Niğde

6 KARDEŞİN ORTANCASI

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın acı haberi Adıyaman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve yetkililer tarafından verildi. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekâr olduğu öğrenildi. Şehit Sayın, dün memleketi Adıyaman’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin astsubay ağabeyi Murat Sayın da üniformasıyla katıldı.

Uzman Çavuş Serkan Sayın (27) Adıyaman





ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi. Suriye'nin kuzeyinde 9, Irak'ın kuzeyinde 48 olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."