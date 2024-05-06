Kurban bayramında kediler hacca gider mi, bu iddia doğru mu, kurban bayramında kediler nereye gidiyor? Kediler kurban bayramında neden ortadan kaybolur?

Kediler kurban bayramında nereye gider, Kurban bayramında kediler hacca gider mi? Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Kurban bayramında kediler hacca gider mi, nereye gider?

Her kurban bayramı kedilerin bir anda ortadan kaybolduğu ileri sürülür.

Bazı batıl inançlara göre ise kediler Kurban Bayramında kutsal toraklara göç ediyormuş.

Bu iddialar ipe sapa gelmez iddialardır ve çıkış noktaları sosyal medya ve benzeri platformlardır.

Kediler Kurban Bayramında ortadan kaybolmuyor.