Sağlık Vadisi kararı Resmî Gazete’de! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulland: Sağlık Vadisi’nin kuruluşu ile ilgili karar Resmî Gazete’de. Bugün yayınlanan Resmî Gazete ile Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi konusundaki en ileri adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atıldı.

“Sağlık bilim ve teknolojileri alanında istikbalimiz için söyleyecek sözüm, yapacak işim var” diyen herkesi kuşatacak bir ekosistem kuruluyor. Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak. Hepsi, önce kendine yeten; sonra, ihtiyaç duyanlara yardım edebilen güçte bir Türkiye için. Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun.