Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alınmış olup yerilerine Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar atanmıştır.

7 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa atanırken, 7 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.

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Libya Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Atan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Bedri Sinan Gül ve Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Sezayi Köse atandı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.