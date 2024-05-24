Seçil Erzan için mahkemeden ara karar çıktı! Duruşmada çarpıcı ifadeler: Yurt dışına kaçacak engel olun

Erzan’a başarılı bir bankacı olduğunu düşündüğüm için güvendim. Erzan’ın annesi bana hasta olarak geldiğinde birkaç kez Nazlı Can da eşlik etmişti ve Erzan’ın akrabası olduğunu söylemişti. Seçil Erzan, Nazlı Can ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı bana ‘fonu başlattık hayırlı olsun’ şeklinde yazıp göndermişti. Gönderme amaçları herhalde içim rahat etsin diye. Parayı tamamen tanımadığım bir insan olsaydı göndermezdim. Seçil Erzan’ın sözüne inandım" dedi.