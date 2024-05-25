Tutuklu emniyet müdür yardımcısı gizli tanık M7’yi anlattı

Tutuklanan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in Mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. Çelik ifadesinde, ‘M7’ olarak kodlanan gizli tanık Serçelik’in bir YouTube kanalında bağlanarak dile getirdiği, ifadesinin baskı altında alındığı iddiasını yalanladı: “İfadesinde yönlendirmeye çalışıldığı konusunun 7 ay sonra gündeme getirmesini manidar buluyorum. Kendisinin de yöneticisi olduğu silahlı suç örgütünün kendisini ele geçirdiğini ve baskı altında kendisine bu iftiraların zorla attırıldığını düşünüyorum. Çünkü bu şahıs tehlikeli bir suç örgütü olan, adli ve emniyet ayağı gücü olan bir örgüt ile ilgili önemli beyanlarda bulundu. Birçoğu polisçe bilinmeyen ve doğruluğu tespit edilen beyanlardır.”

YAYINLANAN SES KAYITLARI

Tutuklanan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın gizli tanık Sertçelik ile görüşmeler yaptığını bildiğini de belirten Çelik, “Bu şahsı ikna yoluyla Türkiye’ye getirmeye yönelik çalışmalardan haberim var. Bu kapsamda görüştüğünü, adli mercilerle de görüşmeler yaptığını bana ifade etmiştir” dedi.

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Çelik, Kaplan suç örgütüne ilişkin yapılan ikinci dalga operasyonu kapsamında Sertçelik hakkında verilen gözaltı kararının, silahla yaralanmada verilen doktor raporu nedeniyle uygulanmadığını da iddia etti.

BİR TUTUKLAMA DAHA

Öte yandan yürütülen soruşturmada diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DAVADA 2 TAHLİYE

-AYHAN Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın 5 gündür süren duruşma periyodu tamamlandı. Mahkeme Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine, aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın da bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eylül ayına bıraktı.