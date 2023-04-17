GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza
ABONE OL

Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 TL para cezası kesildi.

17.04.2023 - 11:17 | | DHA
Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik, Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 4 ayrı adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, 15 Nisan'da adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 171 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 693 bin 405 TL idari para cezası kesildi, işletmeler mühürlendi. Kumar oynatan A.Ç., Ö.T. ve A.K. ise 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

GÜNCEL HABERLER

AVM'de avukatın etek altı görüntüsünü çeken sanığa 19,5 yıl hapis istemi

AVM'de avukatın etek altı görüntüsünü çeken sanığa 19,5 yıl hapis istemi

Sudan adım adım iç savaşa gidiyor! Tatbikata giden Mısır askerlerinin esir alınması kıyameti kopardı...

Sudan adım adım iç savaşa gidiyor! Tatbikata giden Mısır askerlerinin esir alınması kıyameti kopardı...

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü