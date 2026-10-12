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GündemDoğu Karadeniz'de 20 yılın rekor palamut bereketi: Rize'de 3 tane iri palamut 100 liraya düşünce kuyruk oluştu!
HaberlerGündem Haberleri Doğu Karadeniz'de 20 yılın rekor palamut bereketi: Rize'de 3 tane iri palamut 100 liraya düşünce kuyruk oluştu!

Doğu Karadeniz'de 20 yılın rekor palamut bereketi: Rize'de 3 tane iri palamut 100 liraya düşünce kuyruk oluştu!

12.10.2026 - 16:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz sularında 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanıyor. Ağlarını balıkla doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri, tezgâhlarda adeta palamut patlamasına yol açtı. Av sezonunun son derece verimli seyretmesiyle birlikte fiyatlarda yaşanan sert düşüş, hem esnafın hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

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1Doğu Karadeniz'de 20 yılın rekor palamut bereketi: Rize'de 3 tane iri palamut 100 liraya düşünce kuyruk oluştu!

Doğu Karadeniz sularında son yılların en bereketli balıkçılık sezonu yaşanıyor. Ağlarını doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri sayesinde tezgahlarda palamut bolluğu oluştu. Yaşanan bollukla birlikte balık fiyatları gerilerken, bu durum tüketiciye yansıdı.

2Doğu Karadeniz'de 20 yılın rekor palamut bereketi: Rize'de 3 tane iri palamut 100 liraya düşünce kuyruk oluştu!

Palamut bereketinin görüldüğü noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında, ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri boy palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı. Uygun fiyatlar nedeniyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk meydana geldi.

3Doğu Karadeniz'de 20 yılın rekor palamut bereketi: Rize'de 3 tane iri palamut 100 liraya düşünce kuyruk oluştu!

Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini belirten balıkçı esnafı, fiyatların düşmesiyle satışların katlandığını dile getiriyor. Vatandaşlar ise hem sağlıklı hem de oldukça hesaplı olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

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