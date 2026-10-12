Nazilli'de yol yenileme seferberliği: Çalışmalar Yeni Mahalle'de başladı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in öncülüğünde ilçenin dört bir yanında sürdürülen yol yenileme çalışmaları, Yeni Mahalle'de de hız kazandı. Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 34. Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.