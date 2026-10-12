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Nazilli'de yol yenileme seferberliği: Çalışmalar Yeni Mahalle'de başladı

12.10.2026 - 15:50Güncellenme Tarihi:

Nazilli Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol yenileme seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 34. Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başlayarak bölgenin ulaşım ağını yenilemek için harekete geçti.

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1Nazilli'de yol yenileme seferberliği: Çalışmalar Yeni Mahalle'de başladı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in öncülüğünde ilçenin dört bir yanında sürdürülen yol yenileme çalışmaları, Yeni Mahalle'de de hız kazandı. Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 34. Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

2Nazilli'de yol yenileme seferberliği: Çalışmalar Yeni Mahalle'de başladı

Nazilli'nin merkez mahallelerinden başlayarak kentin tamamını kapsayan büyük bir dönüşüm sürecine girdiklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yol çalışmalarının planlı ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

3Nazilli'de yol yenileme seferberliği: Çalışmalar Yeni Mahalle'de başladı

Nazilli'nin her mahallesinin eşit hizmeti hak ettiğinin altını çizen Başkan Tetik; "Şehrimizin merkezinde de kırsalında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Nazilli'mizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını birer birer ortadan kaldıracak, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri hayata geçireceğiz. Nazilli değişiyor, güzelleşiyor ve geleceğe hazırlanıyor. Az laf, çok iş" dedi.

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