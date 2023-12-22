Kudüs’te her cuma aynı zulüm! İsrail şiddeti canlı yayında

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün saldırıların gölgesinde 11. Cuma... Sabah namazında camilerden, "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın" anonsu yapıldı. İsrail güçleri ise Mescid-i Aksa'daki ihlallerine gün aydınlanmadan başladı.

İsrail polisi namaz tutan Müslümanların üzerine peş peşe biber gazı fişekleri ile saldırdı. O anlar CNN TÜRK yayınında canlı olarak taşındı.

Bölgede bulunan CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Halil kahraman İsrail şiddetini canlı yayında aktardı;

Hafta içi Müslümanlara bir çağrı yapılmıştı. Mescid-i Aksa'daki kuşatmanın kaldırılması için Müslümanlar davet edilmişti. Cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılınsın diye bir çağrı vardı. Bu çağrı kapsamında da Mescid-i Aksa'ya yoğun bir kalabalık yürüyüşe başladı. Bu yürüyüş kapsamında da İsrail polisi daha sokağın başında müdahaleyi artırdı. Geöen cumalarda yaşanan o görüntüler tekrarlanmaya başladı.

Müslümanlar daha o noktaya gelmeden biber gazları atıldı. Bir yandan da Müslüman mahallelerine giriş yapılacak. Ekipler biber gazlarını hazırladı. Ardı ardına o biber gazları atılıyor.

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Mescid-i Aksa'ya çıkan tüm yollar İsrail polisi tarafından kapatılmış durumda. Yine biber gazıyla müdahaleler oldu. Ekipler yine farklı sokaklardan aşağıya doğru ilerleyişlerini sürdürecekler.

Geride bıraktığımız haftalardaki o tablo yine karşımıza çıkıyor.

Silahlara tekrar kapsüller konuldu. İsrail polisi biber gazının sıkılması için nişan aldı. TOMA ile de müdahale başladı. İsrail polisi gruplar halinde olunmasını istemiyor.

Yoğun bir koku var. Ciğerlere kadar işleyen. Kıyafetinize geldiği zaman çıkmayacak bir koku.

CNN Türk Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, bu hafta ilk kez bir polisin elindeki kamera ile yaşanan olayları kayıt altına aldığını belirtti.

Şenlik, “Bu cuma şöyle bir fark var. Hemen onu da ifade edeyim... Bir polis şu an tüm olayları kayıt altına alıyor. 11 cumadır bu görüntü yoktu. Benim Kudüs'te üçüncü cumam ve ilk defa buna denk geliyoruz. Bunun da en büyük sebeplerinden biri, muhtemelen geride bıraktığımız cuma günü bir gazetecinin öldüresiye darbedilmesi ve ardından gelen olaylar silsilesi.

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Çünkü o polisler açığa alınmıştı. İsrailli aşırı sağcı bakan gazeteciyi öldüresiye darbeden polisleri ziyaret edip 'En yakın zamanda görevinize iade edileceksiniz' sözünü vermişti.

Bu cuma da İsrail polisi bu noktada görüntü almaya, kayıt almaya başladı” dedi.