Küçükçekmece'de minibüs kazası! Çöken yola düştü

07.12.2025 - 07:56
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Küçükçekmece'de minibüs kazası! Çöken yola düştü

Küçükçekmece ilçesinde, sağanak yağışın etkisiyle sokakta ufak çaplı çökme meydana geldi. Seyir halindeki bir minibüsün tekeri çukura düşerken, minibüs Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağışın etkisiyle sokakta ufak çaplı bir çökme meydana geldi. Seyir halindeki A/35 nolu minibüsün sol arka tekeri ise çökme nedeniyle oluşan çukura takıldı. Şoförün tüm çabalarına rağmen araç hareket etmeyince, devreye Küçükçekmece Belediyesi ekipleri girdi. Olay sonrası sokak trafiğe kapatılırken, minibüs Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kaldırıldı. Olay sonrası çukur, belediye ekipleri tarafından dolduruldu. Çalışmalar sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

