LGS 2026 AÇIKLANDI MI? LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? LGS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? İşte LGS Sonuç Sorgulama Detayları

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LGS sonuçları açıklandı mı sorusu, sınava katılan öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Liselere yerleşme sürecinde belirleyici olacak sınavın ardından adaylar, alacakları puanları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu da başlayacak ve öğrenciler hedefledikleri liseler için seçimlerini yapabilecek.