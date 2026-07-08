LGS 2026 AÇIKLANDI MI? LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? LGS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? İşte LGS Sonuç Sorgulama Detayları
LGS 2026 sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınavın ardından puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntıları öğrenmek isteyen adaylar, sonuç tarihini araştırıyor. İşte 2026 LGS sonuçları, tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin son bilgiler.
LGS sonuçları açıklandı mı sorusu, sınava katılan öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Liselere yerleşme sürecinde belirleyici olacak sınavın ardından adaylar, alacakları puanları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu da başlayacak ve öğrenciler hedefledikleri liseler için seçimlerini yapabilecek.
LGS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.
Öğrenciler sonuçların ilan edilmesinin ardından puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve sınav performanslarına ilişkin detayları elektronik ortamdan görüntüleyebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.
Sonuç ekranında adaylar;
Toplam puanlarını,
Derslere göre doğru ve yanlış sayılarını,
Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini,
İl bazındaki yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.
Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek ve tüm işlemler dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih süreci, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak.
2026 yılı tercih takvimine göre öğrenciler tercihlerini:
13 Temmuz 2026 – 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Bu süreçte yayımlanacak tercih ve yerleştirme kılavuzu, öğrencilerin lise seçimlerinde yol gösterici olacak.
TERCİH KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?
Sonuçlarla birlikte yayımlanacak tercih kılavuzunda;
Okul kontenjanları,
Geçmiş yıllara ait yüzdelik dilimler,
Yerleştirme esasları,
Merkezi ve yerel yerleştirme kuralları,
Pansiyonlu okul tercihleri, gibi önemli bilgiler bulunacak.
Uzmanlar, tercih yapmadan önce kılavuzun dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak.
MEB takvimine göre;
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuru süreci başlayacak.
2026 LGS TAKVİMİ
LGS sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz 2026
Tercih dönemi: 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: 5 Ağustos 2026
Nakil başvuruları ve sonuçları: 5-14 Ağustos 2026
LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyurulara çevirmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanları ile yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini oluşturarak eğitim hayatlarının yeni dönemine adım atacak.