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Düğüne gelenler kelebeklerle dans etti: Şırnak'ta düğün alanını istila ettiler

09.07.2026 - 10:16Güncellenme Tarihi:

Şırnak'ta kına gecesi yapmak isteyen çiftin eğlenmelerine kelebekler engel oldu. Düğün alanının etrafında yapılan ışıklandırmaya gelen binlerce kelebek, davetlilerin halay çekmesine izin vermedi.

1Düğüne gelenler kelebeklerle dans etti: Şırnak'ta düğün alanını istila ettiler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sıcaklar nedeniyle tırtıllar kelebeğe dönüşünce sokak lambalarına dadandılar. Binlerce kelebek akşam saatlerinde ışıklandırma gördüğü her yeri istila etti.

2Düğüne gelenler kelebeklerle dans etti: Şırnak'ta düğün alanını istila ettiler

İlçeye bağlı Başaran köyünde binlerce kelebek kına gecesi olan kır düğününe dadandı. Davetliler otururken kelebekler ışıklandırma önünde son danslarını etti.

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3Düğüne gelenler kelebeklerle dans etti: Şırnak'ta düğün alanını istila ettiler

Orkestra eşliğinde saatlerce ışıklandırmanın etrafında dolaşan kelebekler gece geç saatlere kadar davetlilerin halay çekmesine engel oldu.

4Düğüne gelenler kelebeklerle dans etti: Şırnak'ta düğün alanını istila ettiler

Kına gecesi gelin ve damat kına yaktıktan sonra düğünü bitirmek zorunda kaldı. Meşe ağaçlarından beslenen ve her geçen gün gittikçe fazlalaşan on binlerce kelebek akşam hava kararınca sokak lambaları etrafında sabaha kadar uçuyor.

5Düğüne gelenler kelebeklerle dans etti: Şırnak'ta düğün alanını istila ettiler