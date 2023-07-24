Kritik Kabine toplantısı Beştepe'de başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ana gündem maddelerinin ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele olduğu öğrenildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Körfez ziyaretinde yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanmıştı. Ayrıca BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiği ziyarette, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma yapılmıştı. Bu kapsamda Kabine toplantısında yapılan anlaşmaların Türkiye’nin ekonomisine sağlayacağı katkı değerlendirilecek. Toplantıda, anlaşmalarla ilgili çalışmaların başlatılması için bir yol haritasının çıkarılacağı belirtiliyor.

ÖNCELİK İHRACATIN DESTEKLENMESİ

Kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son dönemde alınan kararlarla ilgili bir sunum yapacağı aktarılıyor. Bakan Şimşek, “Programımızın en büyük önceliklerinden biri ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz” demişti. Toplantıda, Bakan Şimşek’in bu doğrultuda yeni sürece ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili Kabine üyelerini bilgilendireceği kaydediliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da geçtiğimiz günlerde İstanbul’da İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı’nda yaptığı görüşmelerle ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.

PUTİN’LE GÖRÜŞME VE TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından gözler tahıl koridoru ile ilgili sürece çevrilmişti. Kabine toplantısının en önemli başlıklarından olan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir görüşme yapmasının planlandığı aktarılıyor. Yine toplantıda, İsveç ve Danimarka’da Kuran’ı Kerim’e yapılan saldırılar da ele alınacak. İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ve AB-Türkiye arasındaki ilişkiler de Kabine’de değerlendirilecek konular arasında.