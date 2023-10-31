Kritik Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve Gazze var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Türkiye’nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler ile memur ve emekli zammının gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı’nda ekonomideki gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Fahiş fiyatlar ve enflasyona mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

İSRAİL- FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze’ye yönelik Türkiye’nin yardım faaliyetlerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle Gazze için yürüttüğü telefon diplomasisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de ele alınacağı aktarıldı.

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