Koronavirüs vakalarının en fazla arttığı iller belli oldu! Bakan Koca duyurdu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından son dakika paylaşımda bulundu. İllere göre haftalık vaka sayılarının olduğu haritayı paylaşan Koca, "4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" dedi.

Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 9 il ise şunlar oldu: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.

100 bin kişide görülen KOVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 olarak açıklandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 141

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 857 testte 18 bin 141 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,25, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 636 bin 507, 2'nci dozda 51 milyon 119 bin 629 ve 3'üncü dozda 13 milyon 543 bin 110 olmak üzere toplam 123 milyon 144 bin 781 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞININ YENİ VARYANTLARA ETKİSİNİ ARTIRIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,25, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 636 bin 507, 2’nci dozda 51 milyon 119 bin 629 ve 3’üncü dozda 13 milyon 543 bin 110 olmak üzere toplam 123 milyon 144 bin 781 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.