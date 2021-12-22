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Korkunç olay! 4 yaşındaki Alya balkondan düştü

Adana’da, 5'inci kattaki evin balkonundan düşen Alya Karavuş (4), ağır yaralanırken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

22.12.2021 - 11:46 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)
Korkunç olay! 4 yaşındaki Alya balkondan düştü

Olay, saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Sabah yatağından kalkan Alya Karavuş, iddiaya göre, 5'inci kattaki evin balkonundaki şebeke demirlerine tırmandı.

Küçük kız, şebeke ile tavan arasındaki boşluktan zemine düştü. Sesi duyup balkona çıkan apartman sakinleri, Alya’nın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Ağır yaralanan Alya, ailesi tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Alya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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