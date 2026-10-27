Kastamonu'da evlilik kredisi alanlar dikkat! 1 yıl boyunca bedava olacak

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Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ise projeyle ilgili detayları paylaşarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi yayımlandı. Bu vizyon belgemiz 2024-2028 yılları arasını kapsıyor. Bu kapsamda 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. 2026 ile 2035 yılları arası Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda Bakanlığımız 18 ila 29 yaş arasında evlenen çiftlerimize 250 bin lira kredi veriliyor. Bu kredilerden ilk alan gençlerimizden, ilk 12 ayda eğer çocuğu olduysa 12 ay erteleniyor. Son 36 ay içerisinde ikinci çocuk olmuşsa hibe sıfırlanıyor. Bu krediyi alabilmek için gençlerimizin 18 ila 29 yaş arasında olması, bir de gelirlerinin asgari ücretin iki buçuk katını geçmemesi gerekiyor. Bize 501 tane başvuru oldu bu süre içerisinde. Bu 501 başvurunun 250 tanesi uygun görüldü ve krediyi almaya hak kazandı. Bunlardan şu ana kadar 51 ailemizin de çocuğu oldu. Bugün imzalayacağımız bu protokol ile MÜSİAD bir yıl boyunca bu ailelerimizin çocuklarının bez, mama gibi ihtiyaçlarını karşılanıyor. Bu projemiz bir yıllık. Eğer devam edebilecekse, uygun görülürse devam etmek isteriz" diye konuştu.