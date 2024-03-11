Korkunç kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet F. idaresindeki tır, alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.