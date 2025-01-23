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Korku dolu anlar! Çamaşır makinesi bir anda alev aldı

23.01.2025 - 11:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Korku dolu anlar! Çamaşır makinesi bir anda alev aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yanan çamaşır makinesini ev sahibiyle birlikte balkona çıkararak yangının büyümesini engelledi. Olayda dumandan etkilenen bir kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Milli Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, evden yükselen dumanların banyoda yanmakta olan çamaşır makinesinden çıktığını belirlerken, yangını söndürdükten sonda çamaşır makinesini balkona çıkararak yangının büyümesini engellediler.

Diğer taraftan dumandan etkilendiği belirlenen bir kadının, 112 Sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldüğü bildirildi.

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