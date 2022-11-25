Konya'daki vahşette yeni gelişme! Emine Erdoğan'dan infial yaratan görüntülere tepki

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 10 gün önce bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından dün gece yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Görüntüler üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, sabah saatlerinde olaya karışan 2 işçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçiler, Dutlukır Polis Merkezi'ne götürüldü.

ŞUBE MÜDÜRÜ VE VETERİNER AÇIĞA ALINDI, İŞÇİLERİN TAMAMININ İŞ AKDİ FESHEDİLDİ



Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D. açığa alınırken, olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.





Soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü'nün yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.



2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKATLAR ŞÜPHELİLERİ SAVUNMAK İSTEMEDİ



Bu arada emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.’yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi. Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.



EMİNE ERDOĞAN'DAN TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'daki görüntülere tepki gösterdi. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan,"İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.





BELEDİYEDEN YENİ AÇIKLAMA



Sabah saatlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

VALİLİK: CANLILARA YAPILAN HER TÜRLÜ EZİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ



Olayla ilgili Konya Valiliği'nden ise "24.11.2022 günü Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu, adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.





'SÜRECİ SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ'



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.