Konya'da çöken binadan acı haber geldi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Konya'da yıkılan 4 katlı binanın enkaz altında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 saat süren sonra Emine Mustafa'nın cansız bedeni çıkartıldı.

Binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken ölü sayısı 2'ye yükseldi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.

AFAD GÖREVLİSİNE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ

Arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı.

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Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAKİ 2 CANA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Olay yerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Enkazdan 3. kişi de çıkarıldı. 2 cana ulaşmak için çalışıyoruz. Diğerlerine de ulaşalım, sabahleyin değerlendirmemizi yapalım. Arama kurtarma köpekleri oraya götürüldü. Enkazdaki iki cana ulaşmak için çalışıyoruz. Yerlerini tahmin ediyorlar şu anda." diye konuştu.

ADALET BAKANI TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Tunç: (Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin) Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.