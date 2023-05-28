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Koltuk değneği ile oyunu kullandı

Ankara'da, merdiven kazası nedeniyle ayağı bandaja alınan Anıl Toprak (30), koltuk değneği ile sandığa giderek oyunu kullandı.

28.05.2023 - 15:20 | | DHA
Koltuk değneği ile oyunu kullandı

2 hafta önce merdivenden inerken ters basınca ayak bileği bağları kopan ve ayağı bandaja alınan Anıl Toprak, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için koltuk değneği ile sandık başına gitti. Toprak, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde koltuk değneği ile merdivenden çıkıp, sınıfta oyunu kullandı. Toprak, oy kullanmanın en temel vazifelerden olduğunu belirterek, "Görevimizi yerine getirmek için sandığa geldik. Zaman zaman ağrılarım oluyor; ama önemli olan diğer ağrıları dindirmek. Bunlar gelip geçici ağrılar. Herkesi en temel görevini yapmak üzere sandıklara çağırıyoruz" dedi.

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