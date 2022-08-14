Kocaeli'de orman yangını! Ekipler bölgede...

Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisinde ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopteri ile de müdahale ediliyor. Ekipler sarp arazide ilerlemekte güçlük çekiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını da söyledi.