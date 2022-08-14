Kocaeli'de orman yangını! Ekipler bölgede...
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına helikopter ile müdahale ediliyor.
14.08.2022 - 17:11 | | Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)
Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisinde ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopteri ile de müdahale ediliyor. Ekipler sarp arazide ilerlemekte güçlük çekiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını da söyledi.